Легковой автомобиль едит 4 часа со скоростью 90км/ч. А грузовой автомобиль проезжает тоже расстоян со скоростью 60 км/ч. На сколько часов дольше едит грузовой автомобиль? с вопросами пожалуйста!!!

Математика
Легковой автомобиль едит 4 часа со скоростью 90км/ч. А грузовой автомобиль проезжает тоже расстоян со скоростью 60 км/ч. На сколько часов дольше едит грузовой автомобиль? с вопросами пожалуйста!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Определяем расстояние, которое проехал легковой автомобиль за 4 часа: 4 часа х 90 км/час = 360 км; 2. Определяем, за какое время грузовик проехал это же расстояние: 360 км : 60 км/час =6 часов 3. Определяем, на сколько часов грузовик ехал дольше: 6 часов- 4 часа = 2 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что за парк киипер ?
Ответить
Биология
Как питается рак,какие приспособления помогат ему в этом?!помогите пожалуйста?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить!!!
Ответить
Математика
Реши пример 7*(459-276)+3199:7=
Ответить
Математика
Раскройте скобки 1) 3/7b(-14t-7/9y+2 1/3c) 2) -1,2xy(5m-6c+1/6t-5/6) 3)0,3mn(1,5-6bc+7b-10c)
Ответить