Легковой автомобиль едит 4 часа со скоростью 90км/ч. А грузовой автомобиль проезжает тоже расстоян со скоростью 60 км/ч. На сколько часов дольше едит грузовой автомобиль? с вопросами пожалуйста!!!

Математика

Легковой автомобиль едит 4 часа со скоростью 90км/ч. А грузовой автомобиль проезжает тоже расстоян со скоростью 60 км/ч. На сколько часов дольше едит грузовой автомобиль? с вопросами пожалуйста!!!

Автор: Гость