Легковой автомобиль едит 4 часа со скоростью 90км/ч. А грузовой автомобиль проезжает тоже расстоян со скоростью 60 км/ч. На сколько часов дольше едит грузовой автомобиль? с вопросами пожалуйста!!!
Математика
Легковой автомобиль едит 4 часа со скоростью 90км/ч. А грузовой автомобиль проезжает тоже расстоян со скоростью 60 км/ч. На сколько часов дольше едит грузовой автомобиль? с вопросами пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Определяем расстояние, которое проехал легковой автомобиль за 4 часа: 4 часа х 90 км/час = 360 км; 2. Определяем, за какое время грузовик проехал это же расстояние: 360 км : 60 км/час =6 часов 3. Определяем, на сколько часов грузовик ехал дольше: 6 часов- 4 часа = 2 часа.
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