Капля с зарядом -3е при освещении потеряла электрон. ее заряд стал равен а) 0 б) -4е с)2е д) е е) -2е

Физика

Капля с зарядом -3е при освещении потеряла электрон. ее заряд стал равен а) 0 б) -4е с)2е д) е е) -2е

Автор: Гость