Помогите составить три словосочетания со словом Стихотворение чтобы раскрыть ег?? разные лексические значения
Русский язык
Помогите составить три словосочетания со словом Стихотворение чтобы раскрыть ег?? разные лексические значения
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Сочинить стихотворение прочитать стихотворение интересное стихотворение
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