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Реши уравнение (75-59)*3:8*e=1680
Математика
Реши уравнение (75-59)*3:8*e=1680
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(75-59)*3:8 16*3:8=48:8=6 1680:6=280
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