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Реши уравнение х+18=18
Математика
Реши уравнение х+18=18
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну легко ж х=18/-18 х=-1
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