Реши уравнение : x+ 90= 860×400 , 42600+x= 15, помогитее
Математика
Реши уравнение : x+ 90= 860×400 , 42600+x= 15, помогитее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+90=860*400 х=344000-90 х=343910 ________ 42600+х=15 х=15-42600 х=-42585
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