Реши уравнения и выполни проверку. 600 – 156 : у = 574 (а – 7) : 184 = 46.

Математика
Реши уравнения и выполни проверку. 600 – 156 : у = 574 (а – 7) : 184 = 46.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
600 – 156 : у = 574 ; 156 : у = 26 ; у = 156 : 26 ; у = 6. Ответ: 6. Выполняем проверку: Если у = 6, то 600 - 156 : 6 = 574 = 574. (а - 7) : 184 = 46 ; а - 7 = 184 * 46 ; а - 7 = 8 464 ; а = 8 464 + 7 ; а = 8 471. Ответ: 8 471. Выполняем проверку: Если а = 8 741, то (8 471 - 7) : 184 = 46 = 46.
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