Реши уравнения с комментированием и сделай проверку. 5-х=2 Х+7=9 3- х =3 6+ х= 6

Математика
Реши уравнения с комментированием и сделай проверку. 5-х=2 Х+7=9 3- х =3 6+ х= 6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5-х=2. Решить уравнение значит найти его корни. Корень это неизвестное число. В данном случае неизвестно вычитаемое. Чтобы найти вычитаемое надо из уменьшаемого вычесть разность. х=5-2 х=3 5-3=2 (проверка) х+7=9 Неизвестно первое слагаемое х=9-7 х=2 2+7=9 3-х=3 х=3-3 х=0 3-0=3 6+х=6 х=6-6 х=0 6+0=+
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