Как решить эти примеры 4.

Математика
Как решить эти примеры 4.
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Ответ(ы):
Гость:
Реши сначала все примеры левого столбика, а потом правого и найди одинаковые ответы
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