Составте предложения со словами правопорядок, законность, полиция!!!Пожалуйста.Срочно надо.

Обществознание
Составте предложения со словами правопорядок, законность, полиция!!!Пожалуйста.Срочно надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полиция выехала на дело. Кто-то нарушил правопорядок. Ты нарушаешь законность!
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