ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО,ДУМАЮ 6-5 КЛАССАМ БУДЕТ ЛЕГКО Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась волна зеленого тумана по широкому лугу. Стоят теплые и тихие вечера. Я прислушался к вечерней тиши...
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ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО,ДУМАЮ 6-5 КЛАССАМ БУДЕТ ЛЕГКО Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась волна зеленого тумана по широкому лугу. Стоят теплые и тихие вечера. Я прислушался к вечерней тишине. Звенят луга. По земле, по лугам, по оврагам плывет звон. Что это звенит? Вот скатилась капля сладкого сока с березовой ветки. Она упала на зеркальную поверхность пруда. Возвратились из теплого края журавли. Они важно осмотрели родное болото. Весело зазвучала их радостная песня. В эти дни мы всюду слышим музыку природы. 1)В 1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗОБРАТЬ ПО ЧЛЕНАМ 2)В 9 ПРЕДЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛИТЬ СКЛОНЕНИЕ,ПАДЕЖ И ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 3)ВЫПИСАТЬ ГЛАГОЛЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ,ОПРЕДЕЛИТЬ СПРЯЖЕНИЕ. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!
Ответ(ы):
Гость:
1-гл., сущ.,предлог,прил, прил,сущ. Капля-1скл, и.п. ед ч. Сока- 2 скл р. П. Ед ч. Ветки 1 скл Р. П. Ед ч. Стоят,звенят,плывет,слышим
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