В классе 20 парт.Длина крышки парты 11 см ширина 50 см Сколько нужно краски чтобы покрасить крышки парт если на 1 м2 требуется 100г краски?

Гость: Гость:

Надо сначала найти плошадь одной парты: 11*50=550 см2. Теперь надо это число умножить на количество парт: 550*20=11000см2. Теперь перевести это в м2=11000*0,01=110 м2. Теперь надо это число умножить на количество краски на 1 м2: 110*100=11000г краски. Вот и все в принципе