Какие формы рельефа соответствуют приподнятым участкам Южно-Американской плиты? Какие формы рельефа соответствуют опустившимся участкам Южно-Американской плиты?

География
Какие формы рельефа соответствуют приподнятым участкам Южно-Американской плиты? Какие формы рельефа соответствуют опустившимся участкам Южно-Американской плиты?
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Гость:
Суб экватериальный рельеф
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