Немецкая стратегия блицкрига предполагает

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Немецкая стратегия блицкрига предполагает
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Гость:
Танковые подразделения прорываются в тылы противника на большую глубину, не вступая в бой за сильно укреплённые позиции. Целью прорыва является захват центров управления и нарушение линий снабжения противника. Основные силы противника, оказавшиеся без управления и снабжения, быстро теряют боеспособность.
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