Звуко буквенный анализ слова упругий

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Звуко буквенный анализ слова упругий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Упругий У(у)-гл.,безуд. п(п)-согл.,глух.,парн.,твёрд.,парн. р(р)-согл.,звонк.,непарн.,твёрд.,непарн. у(у)-гл.,уд. г(г,)-согл.,звонк.,парн.,мягк.,парн. и(и)-гл.,безуд. й(й,)-согл.,звонк.,непарн.,мягк.,непарн., 7б.,7зв.
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