Помогите, пожалуйста, в решении данного уравнения: 2х^4-3х^2-3х+2=0 Надеюсь на помощь и заранее спасибо!
Алгебра
Помогите, пожалуйста, в решении данного уравнения: 2х^4-3х^2-3х+2=0 Надеюсь на помощь и заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Один корень видим, осталось доказать, что функции на бесконечности не пересекутся..
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