Помогите, пожалуйста, в решении данного уравнения: 2х^4-3х^2-3х+2=0 Надеюсь на помощь и заранее спасибо!

Алгебра
Помогите, пожалуйста, в решении данного уравнения: 2х^4-3х^2-3х+2=0 Надеюсь на помощь и заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Один корень видим, осталось доказать, что функции на бесконечности не пересекутся..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Время две моторные лодки вышли Одновременно навстречу друг другу одна из них проходит 22 километров час а другая на 3 километра больше они встретил...
Ответить
Математика
На двух складах хранилось 450 т овощей после того как с одного склада перевезли на другой 75 т овощей на втором складе овощей стало в два раза боль...
Ответить
Математика
81610÷3 решите плиз уголком
Ответить
Французский язык
Где я ?где я Где я нахожусь Где я Где я живу Что происходит
Ответить
Информатика
Найди, какое число обозначает каждая буква, если известно, что: 1)А равно сумме З и К. 2) К в З раза меньше Л. 3) Лравно сумме М и О . 4) М равно р...
Ответить