Помогите, пожалуйста, в решении данного уравнения: 2х^4-3х^2-3х+2=0 Надеюсь на помощь и заранее спасибо!

Алгебра

Помогите, пожалуйста, в решении данного уравнения: 2х^4-3х^2-3х+2=0 Надеюсь на помощь и заранее спасибо!

Автор: Гость