Время две моторные лодки вышли Одновременно навстречу друг другу одна из них проходит 22 километров час а другая на 3 километра больше они встретились через 4 часа какое расстояние между пристанями

Математика

Время две моторные лодки вышли Одновременно навстречу друг другу одна из них проходит 22 километров час а другая на 3 километра больше они встретились через 4 часа какое расстояние между пристанями

Автор: Гость