Время две моторные лодки вышли Одновременно навстречу друг другу одна из них проходит 22 километров час а другая на 3 километра больше они встретились через 4 часа какое расстояние между пристанями
Математика
Время две моторные лодки вышли Одновременно навстречу друг другу одна из них проходит 22 километров час а другая на 3 километра больше они встретились через 4 часа какое расстояние между пристанями
Ответ(ы):
Гость:
1)22+3=25 км/ч скорость второй лодки; 2)22+25=47 км/ч общая скорость; 3)47*4=188 км; Ответ: 188 км расстояние между пристанями
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