Помогите сделать фонетический разбор по Казахскому !!! Кармен ,жылха
Қазақ тiлi
Помогите сделать фонетический разбор по Казахскому !!! Кармен ,жылха
Ответ(ы):
Гость:
Қар - түбірі, мен - септік жалғауы
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