Вниз посыпались хлопья снега.
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Вниз посыпались хлопья снега.
Ответ(ы):
Гость:
А что сделать? Просто предложение........а что делать то?
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