Напишите все целые значения z, если 5lt;[z]lt;9 прошу не где не списывайте .найду хоть?? один скопированнный ответ я удалю его!!!!!!!!!
Математика
Напишите все целые значения z, если 5lt;[z]lt;9 прошу не где не списывайте .найду хоть?? один скопированнный ответ я удалю его!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
5 < |z| < 9 равносильно совокупности двух систем: 1) z > 0 и 5 < z < 9, => ответ 6,7,8 2) z < 0 и 5 < -z < 9, => -9 < z < -5, тогда ответ -8,-7,-6 Ответ: -8,-7,-6,6,7,8
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