Напишите все целые значения z, если 5lt;[z]lt;9 прошу не где не списывайте .найду хоть?? один скопированнный ответ я удалю его!!!!!!!!!

Математика

Напишите все целые значения z, если 5lt;[z]lt;9 прошу не где не списывайте .найду хоть?? один скопированнный ответ я удалю его!!!!!!!!!

Автор: Гость