В ЧЁМ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРОСТЕЙШИМИ ЖИВОТНЫМИ И БАКТЕРИЯМИ? ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ ПРОСТЕЙШИХ МОЖНО НАЗВАТЬ КЛЕТКАМИ ОРГАНИЗМА?
Биология
В ЧЁМ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРОСТЕЙШИМИ ЖИВОТНЫМИ И БАКТЕРИЯМИ? ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ ПРОСТЕЙШИХ МОЖНО НАЗВАТЬ КЛЕТКАМИ ОРГАНИЗМА?
Ответ(ы):
Гость:
Простейших животных не бывает, бывают простейшие организмы. Сходство- и простейшие, и бактерии состоят лишь из одной клетки. Различие- простейшие имеют ядро, а бактерии- нет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите ответить правильно на вопросы по-английскому .... Correct the sentences which are not true. 1. Shaking hands is not a very old custom....
География
Какие формы рельефа соответствуют приподнятым участкам Южно-Американской плиты? Какие формы рельефа соответствуют опустившимся участкам Южно-Амер...
Окружающий мир
Математика
Напишите все целые значения z, если 5<[z]<9 прошу не где не списывайте .найду хоть?? один скопированнный ответ я удалю его!!!!!!!!!