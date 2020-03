Помогите ответить правильно на вопросы по-английскому .... Correct the sentences which are not true. 1. Shaking hands is not a very old custom. 2. Soldiers began the custom of shaking hands. 3. In Britain, people shake hand...

Помогите ответить правильно на вопросы по-английскому .... Correct the sentences which are not true. 1. Shaking hands is not a very old custom. 2. Soldiers began the custom of shaking hands. 3. In Britain, people shake hands with their friends and family. 4. You shouldn 't shake hands when you meet a person for the first time. 5. The phrase «How do you do?» is not a question, it's a formalite. 6. The correct answer is the same as the question: «How are you?» Перевод: Исправьте предложения, которые не являются истинными. 1. Рукопожатии не очень старый обычай. 2. Солдаты начали обычай рукопожатия. 3. В Великобритании люди пожимают руки со своими друзьями и семьей. 4. Вы не должны пожать друг другу руки, когда вы встречаете человека впервые. 5. Фраза «Как поживаете?» Вопрос не, это формальность. 6. Правильный ответ такой же, как на вопрос: «Как дела?» Вот текст и перевод: Hundreds of years ago, soldiers began this custom.They shook hands to show that they did not have any weapons in their hands. Now, shaking hands is a custom in most contries. In Britain, you don,t shake hands with friends and family.But you shake hands when you meet a person for the first time. You also say: How do you do? this is not really a question it a formality.The correst answer is the same as the question How do you do? Сотни лет назад, солдаты начали этот обычай. Они пожали друг другу руки, чтобы показать, что они не имеют никакого оружия в руках. Теперь, пожимание руки является обычаем в большинстве стран. В Великобритании, вы не должны пожимать друг другу руки с друзьями и семьей. Но вы жмете друг другу руки, когда вы встречаете человека в первый раз. Вы также говорите: Как дела? это на самом деле не вопрос это формальность. Правильный ответ такой же, как на вопрос, как ты это делаешь?

