Каким образом пауки дышат под водой
Биология
Каким образом пауки дышат под водой
Ответ(ы):
Гость:
Специальных органов нет. Создает из паутины и водорослей колокол, наполняет его воздухом и утаскивает под воду (удерживает волосками на брюшке и паутинными бородавками). Этого воздуха может хватить примерно на полчаса. Потом колокол становится подобием жабр. Через его стенку из воды просачивается кислород (при падении концентрации кислорода внутри колокола) и обратно в воду просачивается образованный углекислый газ (когда его концентрация внутри колокола становится выше, чем в окружающей воде) Так и дышит паук, пока система работает
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