Если данное число увеличить в 4 раза, то получившееся число будет на 8 меньше, чем 96 найдите данное число
Математика
Если данное число увеличить в 4 раза, то получившееся число будет на 8 меньше, чем 96 найдите данное число
Ответ(ы):
Гость:
96 - 8 = 88 получившееся число 88 / 4 = 22 данное число Ответ 22
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