Если данное число увеличить в 4 раза, то получившееся число будет на 8 меньше, чем 96 найдите данное число

Математика
Если данное число увеличить в 4 раза, то получившееся число будет на 8 меньше, чем 96 найдите данное число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
96 - 8 = 88 получившееся число 88 / 4 = 22 данное число Ответ 22
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Средняя линия трапеции равна 12 см ,а высота равна 3 см. найти площадь трапеции
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО,ДУМАЮ 6-5 КЛАССАМ БУДЕТ ЛЕГКО Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась волна зеленого ту...
Ответить
Математика
Решение от двух пристаней одновремено навстречу друг другу отправились два теплохода Расстояние между пристанями 474 км Скорость одного теплохода 4...
Ответить
Биология
Каким образом пауки дышат под водой
Ответить
Математика
В классе 20 парт.Длина крышки парты 11 см ширина 50 см Сколько нужно краски чтобы покрасить крышки парт если на 1 м2 требуется 100г краски?
Ответить