Пожалуйста, распишите подробное решение уравнения! Задача. Павлик выполнил дома??нее задание по языку, истории и математике за 2,5 часа. Задание по математике он выполнил в 1 1/3 раза быстрее, чем по языку, а задание по истори...
Математика
Пожалуйста, распишите подробное решение уравнения! Задача. Павлик выполнил дома??нее задание по языку, истории и математике за 2,5 часа. Задание по математике он выполнил в 1 1/3 раза быстрее, чем по языку, а задание по истории - на полчаса быстрее, чем задание по языку. Сколько времени он затратил на выполнение каждого задания. Я перевел все в дроби: 1 1/3 = 4/3 2,5 = 5/2 0,5 часа = 1/2 Получилось уравнение: (x : 4/3) + (x - 1/2) + x = 5/2 Раскрываю скобки: x : 4/3 + x - 1/2 + x = 5/2 А вот дальше не могу понять, как мне привести подобные! Буду очень благодарен за подробное объяснение!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) х: 4/3 + х-1/2+х=5/2 х*3/4 +х+х = 5/2+1/2 2 3/4х=6/2 2 3/4х=3 х= 3: 2 3/4 х=3 : 11/4 х=3 * 4/11 х=12/11 х =1 1/11часа 2) 1 1/11 : 4/3 = 12/11 : 4/3= 12/11*3/4=36/44=9/11часа 3)1 1/11-1/2=12/11-1/2=24/22-11/22=13/22часа. Проверка : 1 1/11часа + 9/11часа+13/22часа=24/22 + 18/22 + 13/22 = 55/22часа = 150мин = 2,5часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Если данное число увеличить в 4 раза, то получившееся число будет на 8 меньше, чем 96 найдите данное число