Пожалуйста, распишите подробное решение уравнения! Задача. Павлик выполнил дома??нее задание по языку, истории и математике за 2,5 часа. Задание по математике он выполнил в 1 1/3 раза быстрее, чем по языку, а задание по истори...

Математика
Пожалуйста, распишите подробное решение уравнения! Задача. Павлик выполнил дома??нее задание по языку, истории и математике за 2,5 часа. Задание по математике он выполнил в 1 1/3 раза быстрее, чем по языку, а задание по истории - на полчаса быстрее, чем задание по языку. Сколько времени он затратил на выполнение каждого задания. Я перевел все в дроби: 1 1/3 = 4/3 2,5 = 5/2 0,5 часа = 1/2 Получилось уравнение: (x : 4/3) + (x - 1/2) + x = 5/2 Раскрываю скобки: x : 4/3 + x - 1/2 + x = 5/2 А вот дальше не могу понять, как мне привести подобные! Буду очень благодарен за подробное объяснение!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) х: 4/3 + х-1/2+х=5/2                                                                                              х*3/4 +х+х = 5/2+1/2                                                                                                        2 3/4х=6/2                       2 3/4х=3                                                                                                     х= 3: 2 3/4                                                                                                                    х=3 : 11/4                                                                                                                           х=3 * 4/11                                                                                                                            х=12/11                                                                                                                           х =1 1/11часа                                                                                         2) 1 1/11 : 4/3 = 12/11 : 4/3= 12/11*3/4=36/44=9/11часа                                                 3)1 1/11-1/2=12/11-1/2=24/22-11/22=13/22часа.                                                                Проверка : 1 1/11часа + 9/11часа+13/22часа=24/22 + 18/22 + 13/22 =  55/22часа = 150мин = 2,5часа.                                                                                                                                                                                                                                                               
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Составте предложения со словами правопорядок, законность, полиция!!!Пожалуйста.Срочно надо.
Ответить
Алгебра
Срочно!! Решите хотя бы 5 любых заданий!!!
Ответить
Математика
Если данное число увеличить в 4 раза, то получившееся число будет на 8 меньше, чем 96 найдите данное число
Ответить
Математика
Средняя линия трапеции равна 12 см ,а высота равна 3 см. найти площадь трапеции
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО,ДУМАЮ 6-5 КЛАССАМ БУДЕТ ЛЕГКО Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась волна зеленого ту...
Ответить