Пожалуйста, распишите подробное решение уравнения! Задача. Павлик выполнил дома??нее задание по языку, истории и математике за 2,5 часа. Задание по математике он выполнил в 1 1/3 раза быстрее, чем по языку, а задание по истори...

Математика

Пожалуйста, распишите подробное решение уравнения! Задача. Павлик выполнил дома??нее задание по языку, истории и математике за 2,5 часа. Задание по математике он выполнил в 1 1/3 раза быстрее, чем по языку, а задание по истории - на полчаса быстрее, чем задание по языку. Сколько времени он затратил на выполнение каждого задания. Я перевел все в дроби: 1 1/3 = 4/3 2,5 = 5/2 0,5 часа = 1/2 Получилось уравнение: (x : 4/3) + (x - 1/2) + x = 5/2 Раскрываю скобки: x : 4/3 + x - 1/2 + x = 5/2 А вот дальше не могу понять, как мне привести подобные! Буду очень благодарен за подробное объяснение!!!

Автор: Гость