Туристы прошли 1/7,пото ещё 3/7 всего маршрута. Какую часть маршрута им осталось пройти?
Математика
Туристы прошли 1/7,пото ещё 3/7 всего маршрута. Какую часть маршрута им осталось пройти?
Ответ(ы):
Гость:
Весь путь - 1, то есть 7/7 маршрута.Чтобы узнать, какую часть пути туристам осталось пройти, надо: 7/7-(1/7+3/7) = 7/7 - 4/7=3/7 пути.Ответ: туристам осталось пройти 3/7 пути.
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