Туристы прошли 1/7,пото ещё 3/7 всего маршрута. Какую часть маршрута им осталось пройти?

Гость: Гость:

Весь путь - 1, то есть 7/7 маршрута.Чтобы узнать, какую часть пути туристам осталось пройти, надо: 7/7-(1/7+3/7) = 7/7 - 4/7=3/7 пути.Ответ: туристам осталось пройти 3/7 пути.