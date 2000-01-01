Реши уровнения очень срочно пожалуйста помогите!!! номер7
Математика
Реши уровнения очень срочно пожалуйста помогите!!! номер7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
327-20*х=267 980-360:х=890 20*х=327-267 360:х=980-890 20*х=60 360:х=90 х=60:20 х=360:90 х=3 х=4 327-20*3=327-60=267 980-360:4=980-90=890 48*х+568=1000 948-х:3=586 48*х=1000-568 х:3=948-586 48*х=432 х:3=362 х=432:48 х=362*3 х=9 х=1086 48*9+568=432+568=1000 948-1086:3=948-362=586 425:х+432=437 2000:х-40=60 425:х=437-432 2000:х=40+60 425:х=5 2000:х=100 х=425:5 х=2000:100 х=85 х=20 425:85+432=5+432=437 2000:20-40=100-40=60
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