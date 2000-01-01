Реши уровнения очень срочно пожалуйста помогите!!! номер7

Математика
Реши уровнения очень срочно пожалуйста помогите!!! номер7
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Автор: Гость
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Гость:
327-20*х=267                                     980-360:х=890   20*х=327-267                                     360:х=980-890 20*х=60                                               360:х=90 х=60:20                                                х=360:90 х=3                                                      х=4      327-20*3=327-60=267                        980-360:4=980-90=890 48*х+568=1000                                  948-х:3=586 48*х=1000-568                                     х:3=948-586 48*х=432                                              х:3=362 х=432:48                                              х=362*3 х=9                                                        х=1086 48*9+568=432+568=1000                     948-1086:3=948-362=586 425:х+432=437                                    2000:х-40=60 425:х=437-432                                     2000:х=40+60 425:х=5                                                  2000:х=100 х=425:5                                                   х=2000:100 х=85                                                      х=20       425:85+432=5+432=437                      2000:20-40=100-40=60
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