Реши задачи и заверши каждое утверждение так чтобы оно оказалось верным 1)Если длина стороны квадрата меньше 8см то периметр квадрата ______________ 2)Если длина стороны квадрата больше 1294мм то периметр квадрата____________...

Математика

Реши задачи и заверши каждое утверждение так чтобы оно оказалось верным 1)Если длина стороны квадрата меньше 8см то периметр квадрата ______________ 2)Если длина стороны квадрата больше 1294мм то периметр квадрата_______________ 3)Если периметр равносторонего треугольника меньше 1м4дм3см4мм

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