Реши задачи и заверши каждое утверждение так чтобы оно оказалось верным 1)Если длина стороны квадрата меньше 8см то периметр квадрата ______________ 2)Если длина стороны квадрата больше 1294мм то периметр квадрата____________...
Математика
Реши задачи и заверши каждое утверждение так чтобы оно оказалось верным 1)Если длина стороны квадрата меньше 8см то периметр квадрата ______________ 2)Если длина стороны квадрата больше 1294мм то периметр квадрата_______________ 3)Если периметр равносторонего треугольника меньше 1м4дм3см4мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Если длина стороны квадрата меньше 8см то периметр квадрата меньше 32 см (8*4=32 см) 2)Если длина стороны квадрата больше 1294мм то периметр квадрата больше 5176 мм (1294*4=5176 мм) 3)Если периметр равносторонего треугольника меньше 1м4дм3см4мм то его сторона меньше 4дм7см8мм(1м4дм3см4мм=1434мм; 1434:3=478мм=4дм7см8мм)
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