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За что можно любить жизнь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За то что она у тебя есть. За все хорошее что у тебя было.
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