Дрожжевые грибы и их значение в жизни человека.

Биология
Дрожжевые грибы и их значение в жизни человека.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти грибы широко применяются в производстае вин, пива, кумыса, молока, в хлебопекарной промышленности и т.д. В клетках дрожжей в достаточном количестве содержатся белки, жиры и витамины группы В. Они отлично усваиваются человеческим организмом, а также применяются при изготовлениии лекарственных препаратов.
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