Дрожжевые грибы и их значение в жизни человека.

Гость: Гость:

Эти грибы широко применяются в производстае вин, пива, кумыса, молока, в хлебопекарной промышленности и т.д. В клетках дрожжей в достаточном количестве содержатся белки, жиры и витамины группы В. Они отлично усваиваются человеческим организмом, а также применяются при изготовлениии лекарственных препаратов.