Какой части речи является слово надо и воочью

Русский язык
Какой части речи является слово надо и воочью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо - наречие и воочью - тоже наречие
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