Химия. Уравнение реакций. Здравствуйте, сегодня была практическая работа, мы сме??ивали разные химические штучки. Я почти всё сделал. Мне осталось только уравнение реакций сделать. Так как я химию посещал не часто, то я соверш...
Химия
Химия. Уравнение реакций. Здравствуйте, сегодня была практическая работа, мы сме??ивали разные химические штучки. Я почти всё сделал. Мне осталось только уравнение реакций сделать. Так как я химию посещал не часто, то я совершенно не знаю как это делается. Пожалуйста, помогите уравнять реакции и желательно, хотя-бы первую реакцию с объяснением. Аналогично я буду делать в будущем, как вы скажете. Вот такие реакции у нас были: → ... → ... Задача: сделать уравнение реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2↑ Карбонат натрия - средняя соль, образованная сильным основанием - гидроксидом натрия и слабой угольной кислотой, на нее действуем сильной кислотой - серной. Серная кислота вытесняет слабые кислоты из их солей. При вытеснении угольной кислоты из соли, она разлагается на углекислый газ и воду. Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2NaCl Данная реакция является качественной на сульфат-ион. Растворимые соли бария, взаимодействуя с растворимыми в воде растворами сульфатов и серной кислотой, образовывают нерастворимый осадок - сульфат бария. При составлении подобных обменных реакций, которые проходят до конца с образованием осадка лучше всего пользоваться таблицей растворимости оснований, кислот и солей.
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