Химия. Уравнение реакций. Здравствуйте, сегодня была практическая работа, мы сме??ивали разные химические штучки. Я почти всё сделал. Мне осталось только уравнение реакций сделать. Так как я химию посещал не часто, то я соверш...

Химия

Химия. Уравнение реакций. Здравствуйте, сегодня была практическая работа, мы сме??ивали разные химические штучки. Я почти всё сделал. Мне осталось только уравнение реакций сделать. Так как я химию посещал не часто, то я совершенно не знаю как это делается. Пожалуйста, помогите уравнять реакции и желательно, хотя-бы первую реакцию с объяснением. Аналогично я буду делать в будущем, как вы скажете. Вот такие реакции у нас были: → ... → ... Задача: сделать уравнение реакций

Автор: Гость