Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Так оно было или не так, хорошо или плохо выдума(1)о, но первая Колюнина любовь оказалась несчастной; он не пытался ничего добиться, а если бы и добился, то не знал бы, что с это...
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Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Так оно было или не так, хорошо или плохо выдума(1)о, но первая Колюнина любовь оказалась несчастной; он не пытался ничего добиться, а если бы и добился, то не знал бы, что с этой бесце(2)ой добычей делать, и летними вечерами он слушал с трудом купле(3)ый в универмаге кассетный магнитофон «Весна», зажигал свечи, разговаривал с далёкими, будто золочё(4)ыми огоньками у черты горизонта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесценной добычей купленный
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