Какой части речи слово надо?
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Какой части речи слово надо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо - это категория состояния (надо выполнить) надо - предлог (надо мной)
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