укажите глагол в пршедшем времени в мужском роде разобралась в схеме , собрал модель , поместили на выставку , наградило грамотой

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укажите глагол в пршедшем времени в мужском роде разобралась в схеме , собрал модель , поместили на выставку , наградило грамотой

Автор: Гость