укажите глагол в пршедшем времени в мужском роде разобралась в схеме , собрал модель , поместили на выставку , наградило грамотой
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укажите глагол в пршедшем времени в мужском роде разобралась в схеме , собрал модель , поместили на выставку , наградило грамотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собрал и Наградил если без о
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