Помогите пожалуйста с 552
Русский язык
Помогите пожалуйста с 552
Ответ(ы) на вопрос:
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Около дома (словоформа), смешной мальчишка (словосочетание), закадычный друг (фразеологический оборот), играть в мяч (словосочетание), мимо ворот (словоформа), игра продолжается (сочетание подлежащего и сказуемого), бежать по полю (словосочетание), громко смеяться (словосочетание), бить баклуши (фразеологический оборот), прилетели птицы (сочетание подлежащего и сказуемого), в течение года (словоформа).
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