В ларёк привезли 240 кг груш. Когда выгрузили несколько ящиков груш по 6 кг каждыйит?? в машине осталось ещё 78кг. Сколько ящиков груш выгрузели? Помогите пожалуйста!!!

Математика
В ларёк привезли 240 кг груш. Когда выгрузили несколько ящиков груш по 6 кг каждыйит?? в машине осталось ещё 78кг. Сколько ящиков груш выгрузели? Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240+78=318 (кг) груш. 318÷6=53(я)ответ: 53 ящиков
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