В ларёк привезли 240 кг груш. Когда выгрузили несколько ящиков груш по 6 кг каждыйит?? в машине осталось ещё 78кг. Сколько ящиков груш выгрузели? Помогите пожалуйста!!!

Математика

В ларёк привезли 240 кг груш. Когда выгрузили несколько ящиков груш по 6 кг каждыйит?? в машине осталось ещё 78кг. Сколько ящиков груш выгрузели? Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость