Узнай о членах твоей семьи-участниках великой отечественной войны,напиши о них небольшой очерк и озаглавь его.

Литература

Узнай о членах твоей семьи-участниках великой отечественной войны,напиши о них небольшой очерк и озаглавь его.

Автор: Гость