Узнай о членах твоей семьи-участниках великой отечественной войны,напиши о них небольшой очерк и озаглавь его.
Литература
Узнай о членах твоей семьи-участниках великой отечественной войны,напиши о них небольшой очерк и озаглавь его.
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Русский язык
Узнай о членах твоей семьи-участниках великой отечественной войны,напиши о них небольшой очерк и озаглавь его.