РЕШИТЕ (а-2)^2+(5+а)^2-2(а-2)(5+а)
Алгебра
РЕШИТЕ (а-2)^2+(5+а)^2-2(а-2)(5+а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а-2)^2+(5+а)^2-2(а-2)(5+а)=a^2-4a+4+25+10a+a^2-2(5a-10+a^2-2a)=a^2-4a+4+25+10a+a^2-10a+20-2a^2+4a=49
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