Какие атомы проявляют только положительную степень окисления в устойчивых сложн??х соединениях? Выберите несколько вариантов ответа. а) Al и F б) Ca и Na в) O и F г) Fe и Cu д) N и H е) Mg и C
Химия
Какие атомы проявляют только положительную степень окисления в устойчивых сложн??х соединениях? Выберите несколько вариантов ответа. а) Al и F б) Ca и Na в) O и F г) Fe и Cu д) N и H е) Mg и C
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Б) Ca и Na, г) Fe и Cu
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