В воде хорошо растворяется ? ( А мел В песок С глина Е сахор

Литература
В воде хорошо растворяется ? ( А мел В песок С глина Е сахор
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Гость:
Сахар хорошо растворяется 
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