Спиной мозг разложен в а) телепозвонка б) сером веществе в) позвоночном канале г) б??лом веществе

Биология
Спиной мозг разложен в а) телепозвонка б) сером веществе в) позвоночном канале г) б??лом веществе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) в позвоночном канале
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