Помогите пожалуйста решить задачу. в киоске до обеда продали несколько лотерейны?? билетов, а после обеда на 24 билета больше. Сколько тенге стоит один лотерейный билет, если после обеда выручка на 1440тг больше?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. в киоске до обеда продали несколько лотерейны?? билетов, а после обеда на 24 билета больше. Сколько тенге стоит один лотерейный билет, если после обеда выручка на 1440тг больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1440/24=60 тенге стоит один билет
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