Помогите пожалуйста решить задачу. в киоске до обеда продали несколько лотерейны?? билетов, а после обеда на 24 билета больше. Сколько тенге стоит один лотерейный билет, если после обеда выручка на 1440тг больше?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. в киоске до обеда продали несколько лотерейны?? билетов, а после обеда на 24 билета больше. Сколько тенге стоит один лотерейный билет, если после обеда выручка на 1440тг больше?

Автор: Гость