Из поселка одновременно в одном направлении выехали два всадника.скорость одного из них равна160м\мин а другого- 190м/ мин. какого будет расстояние между ними если первый всадник проедит960м пути ?
Математика
Из поселка одновременно в одном направлении выехали два всадника.скорость одного из них равна160м\мин а другого- 190м/ мин. какого будет расстояние между ними если первый всадник проедит960м пути ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 960:160=6 ч едет 1 всадник 960 км 2) 6*190=1140 км проедет второй всадник за 6 часов 3)960+1140=2100км искомое расстояние между всадниками Ответ: 2100 км
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