Из поселка одновременно в одном направлении выехали два всадника.скорость одного из них равна160м\мин а другого- 190м/ мин. какого будет расстояние между ними если первый всадник проедит960м пути ?

Математика

Из поселка одновременно в одном направлении выехали два всадника.скорость одного из них равна160м\мин а другого- 190м/ мин. какого будет расстояние между ними если первый всадник проедит960м пути ?

Автор: Гость