Разложите на множители 1) х^2 - 81 2) 49 - у^2 3) х^2 - 9/25 4) 0,09 - с^2
Алгебра
Разложите на множители 1) х^2 - 81 2) 49 - у^2 3) х^2 - 9/25 4) 0,09 - с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-9^2= (x-3)(x+3) -y^2+7^2=(7-y)(7+y) x^2-(3/5)^2=(x-3/5)(x+3/5) (3/10)^2-c^2=(3/10+c)(3/10-c)
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