Какую цель приследовали рыцари(крестоносцы) по поводу Руси Срочно!!!!! Заранее спасибо
История
Какую цель приследовали рыцари(крестоносцы) по поводу Руси Срочно!!!!! Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они хотели их завоевать, то есть подчинить местное население (оно платило бы им налоги и выполняло разные повинности) и установить господство католической религии. православные церкви были бы закрыты.
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