План Василиса Прекрасная

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Библейская легенда о Каине и Авеле.(Читая сказку «Василиса Прекрасная», невольно вспоминаешь историю о Каине и Авеле. Зависть погубила Каина; он стал изгнанником и скитальцем.)Завистники Василисы Прекрасной. (Мачеха и ее дочери завидовали Василисе, мучили ее, хотели, чтобы она подурнела, почернела от работы.)Как выглядят сами мучители? (От злобы и зависти они худели и чернели.)Василиса Прекрасная у Бабы-Яги. (Василиса, которую вздорные бабы послали за огнем, безропотно выполняла у Бабы-Яги любую работу.)