Катя разрезала квадратный листок бумаги со стороной 8 см на два прямоугольника.пе??иметр одного из этих прямоугльника равен 24 см чему равен периметр другого

Математика

Катя разрезала квадратный листок бумаги со стороной 8 см на два прямоугольника.пе??иметр одного из этих прямоугльника равен 24 см чему равен периметр другого

Автор: Гость