Катя разрезала квадратный листок бумаги со стороной 8 см на два прямоугольника.пе??иметр одного из этих прямоугльника равен 24 см чему равен периметр другого

Математика
Катя разрезала квадратный листок бумаги со стороной 8 см на два прямоугольника.пе??иметр одного из этих прямоугльника равен 24 см чему равен периметр другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом прямоугольнике две стороны будут по 8 см, найдем две другие: (24-8·2):2=4 см 8-4=4 см остаток. Р=2·(4+8)=24см
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