Сочинение на тему: самый лучший государственный деятель 18 в.
История
Сочинение на тему: самый лучший государственный деятель 18 в.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый день со всех концов мира приходят сообщения о тех или иных проштрафившихся политиках и чиновниках. Создаётся впечатление, что когда люди попадают в систему государственного аппарата, то автоматически становятся лживыми, жадными и продажными, а может, именно эти качества и позволяют им достичь карьерных высот?+ Так, или иначе, истории (и современности) известны случаи бескорыстного служения интересам страны и общества на ответственных государственных должностях, что вселяет надежду — несмотря на существующие проблемы и всеразъедающую коррупцию, в системе есть честные и принципиальные политики, вашему вниманию — лучшие из лучших.
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