Сочинение на тему: самый лучший государственный деятель 18 в.

Гость: Гость:

Каждый день со всех концов мира приходят сообщения о тех или иных проштрафившихся политиках и чиновниках. Создаётся впечатление, что когда люди попадают в систему государственного аппарата, то автоматически становятся лживыми, жадными и продажными, а может, именно эти качества и позволяют им достичь карьерных высот?+ Так, или иначе, истории (и современности) известны случаи бескорыстного служения интересам страны и общества на ответственных государственных должностях, что вселяет надежду — несмотря на существующие проблемы и всеразъедающую коррупцию, в системе есть честные и принципиальные политики, вашему вниманию — лучшие из лучших.