Сделайте задание с рисунком 55

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АВСК - прямоугольная трапеция. СD=АВ - высоты трапеции. Получился прямоугольник АВСD, у которого стороны равны между собой (АВ=СD=12см, ВС=АD=11 см). И подставляем все значения в формулу площади.